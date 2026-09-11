Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3706GM)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.8
Длина излива
12.9
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 891 руб. 21 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552560
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
15.6
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.8
Длина излива
12.9
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х9
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3706GM)
Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды<sup></sup>Slim SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Донный клапан Click/Clack 1 1/4’ в цвет смесителя Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Высота, см
15.6
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.8
Длина излива
12.9
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды<sup></sup>Slim SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Донный клапан Click/Clack 1 1/4’ в цвет смесителя Металлическая рукоятка </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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