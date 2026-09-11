Смеситель для ванны Lemark Mista (LM6414WG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%47 471 руб. 55 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
39.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х22
Вес, кг.
3.88
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Mista (LM6414WG)
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
39.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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