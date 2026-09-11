Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%5 876 руб. 6 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551762
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
22.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
7.8
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
7.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
350
Описание товара Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G)
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
22.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
7.8
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
7.8 см
Страна производитель
Китай
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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