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Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)

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Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели для лейки
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
3 280 руб.  9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551536
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Держатели для лейки
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х10х5
Вес, г.
310

Описание товара Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)

Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)

Отзывы о товаре Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Держатели для лейки
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для верхнего душа Lemark (LM4787G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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