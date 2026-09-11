Душевая система Lemark Bronx (LM3762BL)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%50 858 руб. 59 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.45х0.15
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3762BL)
Душевая система Lemark Bronx (LM3762BL). Комплектация: душевая система, паспорт.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Душевая система Lemark Bronx (LM3762BL). Комплектация: душевая система, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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