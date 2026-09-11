Душевая система Lemark Bronx (LM3722BL)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%43 422 руб. 51 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х9
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3722BL)
Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
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Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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