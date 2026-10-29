Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%8 080 руб. 17 240 руб.
В наличии
Код товара: 542395
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 080 руб. -53%
17 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
700
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Купить Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(2.8mm) - по цене 8080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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