Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000
Душевая система Damixa Option DX218091000 – это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн в ванной комнате. Этот полный душевой комплект включает в себя не только стильную телескопическую штангу и элегантный смеситель для душа с термостатом, но и впечатляющий тропический душ, который превратит каждое купание в настоящий ритуал релаксации. Тропический душ – это не просто современный тренд, но и способ снять усталость и напряжение с помощью мягких, каскадных струй воды. Душевая система с тропическим душем Damixa включает в себя современные инновационные решения, такие как покрытие High Gloss, которое предотвращает появление налета и упрощает уход за вашими сантехническими изделиями, сохраняя их блеск и чистоту на долгое время.
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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