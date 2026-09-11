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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000

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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541641
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, регулируемый верхний душ
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.09
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000

Душевая система Damixa Option DX218091000 – это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн в ванной комнате. Этот полный душевой комплект включает в себя не только стильную телескопическую штангу и элегантный смеситель для душа с термостатом, но и впечатляющий тропический душ, который превратит каждое купание в настоящий ритуал релаксации. Тропический душ – это не просто современный тренд, но и способ снять усталость и напряжение с помощью мягких, каскадных струй воды. Душевая система с тропическим душем Damixa включает в себя современные инновационные решения, такие как покрытие High Gloss, которое предотвращает появление налета и упрощает уход за вашими сантехническими изделиями, сохраняя их блеск и чистоту на долгое время.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, регулируемый верхний душ
Описание
Душевая система Damixa Option DX218091000 – это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн в ванной комнате. Этот полный душевой комплект включает в себя не только стильную телескопическую штангу и элегантный смеситель для душа с термостатом, но и впечатляющий тропический душ, который превратит каждое купание в настоящий ритуал релаксации. Тропический душ – это не просто современный тренд, но и способ снять усталость и напряжение с помощью мягких, каскадных струй воды. Душевая система с тропическим душем Damixa включает в себя современные инновационные решения, такие как покрытие High Gloss, которое предотвращает появление налета и упрощает уход за вашими сантехническими изделиями, сохраняя их блеск и чистоту на долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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