Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Дополнительно
подсветка
Габариты
145х135х45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
300
Описание товара Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C
Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа позволяет не занимть руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Дополнительно
подсветка
Габариты
145х135х45 мм
Страна производитель
Китай
Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа позволяет не занимть руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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