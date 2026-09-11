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Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C

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Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538593
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Дополнительно
подсветка
Габариты
145х135х45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C

Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа позволяет не занимть руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech налобная 6x, с подсветкой (2 LED) MG9892C




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Увеличение, крат
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Дополнительно
подсветка
Габариты
145х135х45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Подобная налобная лупа незаменима для слабовидящих людей при чтении, работе с мелкими предметами. Лупа позволяет не занимть руки и рассматривать предметы на разной кратности (сменные линзы). Сферы применения такой лупы обширны: чтение, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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