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Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA

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Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 5
Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 6
Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 7
Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 8
Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
500
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 5
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 6
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 7
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 8
  • Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538590
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
7

Описание товара Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA

Оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA – это 80-миллиметровый короткофокусный рефрактор-апохромат на основе низкодисперсионной оптики. Он обладает высокой светосилой и широким обзором, но основное – эффективно борется с проявлениями хроматизма, поэтому передает очень четкую картинку. Также стоит отметить высокий контраст и яркость передаваемого изображения, что достигается в том числе и благодаря полному многослойному просветлению. Эта оптическая труба – отличный выбор для астрофотографии и визуальных наблюдений, особенно обзорных. Корпус телескопа выполнен из углеродного волокна – материала, который легче алюминия. Также ОТА в карбоновом корпусе быстрее термостабилизируется, так как корпус не подвержен внутренним изменениям из-за перепадов температуры, и «остыть» должны только оптика и воздух внутри. Это позволяет быстрее приступать к наблюдениям. Повышает скорость работы с прибором и быстросъемное крепление к монтировке – на сборку и разборку уходит меньше времени. Еще одна механическая особенность – двухскоростной фокусер Крейфорда с посадочным диаметром 2 дюйма. Он обеспечивает плавную настройку резкости, не люфтит и надежно удерживает даже тяжелые оптические аксессуары. Благодаря компактному размеру и малому весу оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA хорошо подходит для выездных астрофестов – она мобильна и удобна в перевозке. К тому же в комплектацию включен прочный алюминиевый кейс. Обратите внимание: в комплектацию не входят оптические аксессуары, монтировка и тренога.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Описание
Оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA – это 80-миллиметровый короткофокусный рефрактор-апохромат на основе низкодисперсионной оптики. Он обладает высокой светосилой и широким обзором, но основное – эффективно борется с проявлениями хроматизма, поэтому передает очень четкую картинку. Также стоит отметить высокий контраст и яркость передаваемого изображения, что достигается в том числе и благодаря полному многослойному просветлению. Эта оптическая труба – отличный выбор для астрофотографии и визуальных наблюдений, особенно обзорных. Корпус телескопа выполнен из углеродного волокна – материала, который легче алюминия. Также ОТА в карбоновом корпусе быстрее термостабилизируется, так как корпус не подвержен внутренним изменениям из-за перепадов температуры, и «остыть» должны только оптика и воздух внутри. Это позволяет быстрее приступать к наблюдениям. Повышает скорость работы с прибором и быстросъемное крепление к монтировке – на сборку и разборку уходит меньше времени. Еще одна механическая особенность – двухскоростной фокусер Крейфорда с посадочным диаметром 2 дюйма. Он обеспечивает плавную настройку резкости, не люфтит и надежно удерживает даже тяжелые оптические аксессуары. Благодаря компактному размеру и малому весу оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA хорошо подходит для выездных астрофестов – она мобильна и удобна в перевозке. К тому же в комплектацию включен прочный алюминиевый кейс. Обратите внимание: в комплектацию не входят оптические аксессуары, монтировка и тренога.
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