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Бинокль Levenhuk Travel 8x25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Travel 8x25

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Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 1
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Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 4
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Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538504
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
380

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 8x25

Бинокль Levenhuk Travel 8x25 – компактный оптический прибор для наблюдений на природе и в городе. Он сопроводит вас в любом путешествии, поможет увидеть больше на экскурсии или спортивном состязании. Благодаря небольшим размерам и малому весу бинокль удобно захватить с собой, куда бы вы ни отправились. Он отлично проявит себя на смотровой площадке или колесе обозрения. Изучать природу и далекие объекты можно на увеличении 8 крат. Оптика из стекла BK-7, основанная на Porro-призмах, передает яркое насыщенное изображение с хорошим контрастом. Достичь этого помогает полное многослойное просветление линз и призм. Настраивается модель Levenhuk Travel 8x25 с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, и кольца коррекции диоптрий на правом окуляре. Можно выбрать оптимальное положение выдвижных наглазников и межзрачковое расстояние. Корпус из стойкого к повреждениям ABS-пластика удобно держать в руках благодаря рельефной поверхности.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 8x25




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Travel 8x25 – компактный оптический прибор для наблюдений на природе и в городе. Он сопроводит вас в любом путешествии, поможет увидеть больше на экскурсии или спортивном состязании. Благодаря небольшим размерам и малому весу бинокль удобно захватить с собой, куда бы вы ни отправились. Он отлично проявит себя на смотровой площадке или колесе обозрения. Изучать природу и далекие объекты можно на увеличении 8 крат. Оптика из стекла BK-7, основанная на Porro-призмах, передает яркое насыщенное изображение с хорошим контрастом. Достичь этого помогает полное многослойное просветление линз и призм. Настраивается модель Levenhuk Travel 8x25 с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, и кольца коррекции диоптрий на правом окуляре. Можно выбрать оптимальное положение выдвижных наглазников и межзрачковое расстояние. Корпус из стойкого к повреждениям ABS-пластика удобно держать в руках благодаря рельефной поверхности.
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