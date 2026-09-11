Бинокль Discovery Elbrus 8x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 8x42
Discovery Elbrus 8x42 – это светосильный и мощный бинокль, который будет полезен при полевых наблюдениях. Он обеспечивает 8-кратное приближение, дает хороший обзор, эффективно работает при свете дня и в сумерках, имеет необходимый функционал, который позволяет настроить его под любого пользователя. Возможности бинокля пригодятся на охоте и рыбалке, а также в походе и орнитологическом туре. Бинокль имеет полностью просветленную оптику из стекла BK-7. На линзы и призмы нанесено несколько слоев покрытия, поэтому при слабой освещенности передаваемая картинка отличается высокой контрастностью и яркостью. Оптика собрана по roof-схеме, которая делает бинокль более компактным, чем многие аналоги. Увеличение составляет 8 крат, поле зрения вполне комфортное для наблюдения за группами объектов. Чтобы настроить бинокль под свои нужды, можно использовать несколько настроек. Резкость корректируется при помощи центрального барабана фокусировки. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции, а наглазники можно выдвигать и задвигать. Благодаря этому бинокль комфортен в использовании для любого наблюдателя. Корпус пластиковый и дополнен стандартным резьбовым креплением, позволяющим устанавливать бинокль на штатив 1/4 дюйма.
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