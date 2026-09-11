Top.Mail.Ru
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Discovery Elbrus 8x42

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 1
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 2
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 3
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 4
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 5
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 6
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 7
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 8
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 9
Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 1
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 2
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 3
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 4
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 5
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 6
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 7
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 8
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 9
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538479
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
725

Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 8x42

Discovery Elbrus 8x42 – это светосильный и мощный бинокль, который будет полезен при полевых наблюдениях. Он обеспечивает 8-кратное приближение, дает хороший обзор, эффективно работает при свете дня и в сумерках, имеет необходимый функционал, который позволяет настроить его под любого пользователя. Возможности бинокля пригодятся на охоте и рыбалке, а также в походе и орнитологическом туре. Бинокль имеет полностью просветленную оптику из стекла BK-7. На линзы и призмы нанесено несколько слоев покрытия, поэтому при слабой освещенности передаваемая картинка отличается высокой контрастностью и яркостью. Оптика собрана по roof-схеме, которая делает бинокль более компактным, чем многие аналоги. Увеличение составляет 8 крат, поле зрения вполне комфортное для наблюдения за группами объектов. Чтобы настроить бинокль под свои нужды, можно использовать несколько настроек. Резкость корректируется при помощи центрального барабана фокусировки. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции, а наглазники можно выдвигать и задвигать. Благодаря этому бинокль комфортен в использовании для любого наблюдателя. Корпус пластиковый и дополнен стандартным резьбовым креплением, позволяющим устанавливать бинокль на штатив 1/4 дюйма.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Elbrus 8x42




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Elbrus 8x42 – это светосильный и мощный бинокль, который будет полезен при полевых наблюдениях. Он обеспечивает 8-кратное приближение, дает хороший обзор, эффективно работает при свете дня и в сумерках, имеет необходимый функционал, который позволяет настроить его под любого пользователя. Возможности бинокля пригодятся на охоте и рыбалке, а также в походе и орнитологическом туре. Бинокль имеет полностью просветленную оптику из стекла BK-7. На линзы и призмы нанесено несколько слоев покрытия, поэтому при слабой освещенности передаваемая картинка отличается высокой контрастностью и яркостью. Оптика собрана по roof-схеме, которая делает бинокль более компактным, чем многие аналоги. Увеличение составляет 8 крат, поле зрения вполне комфортное для наблюдения за группами объектов. Чтобы настроить бинокль под свои нужды, можно использовать несколько настроек. Резкость корректируется при помощи центрального барабана фокусировки. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции, а наглазники можно выдвигать и задвигать. Благодаря этому бинокль комфортен в использовании для любого наблюдателя. Корпус пластиковый и дополнен стандартным резьбовым креплением, позволяющим устанавливать бинокль на штатив 1/4 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Discovery Elbrus 8x42 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...