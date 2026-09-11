Бинокль Discovery Elbrus 10x25
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 10x25
С биноклем Discovery Elbrus 10x25 любая прогулка станет более захватывающей и интересной. Этот небольшой оптический прибор отлично подходит для наблюдений за птицами, изучения ландшафтов, поиска оптимального маршрута или лагерной стоянки и решения многих других задач на открытой местности. Он удобен в использовании, легко помещается в небольшую сумку, создает контрастное и четкое изображение. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7, поэтому мелкие детали объектов хорошо различимы даже с большого расстояния. Полное многослойное просветление делает картинку более насыщенной и яркой, улучшая качество наблюдений при переменной облачности. Оптика хорошо сбалансирована по кратности и ширине поля зрения: с одной стороны, удобно рассматривать сильно удаленные объекты, с другой, можно охватывать одним взглядом протяженные области. Для адаптации бинокля под свои нужды можно использовать ряд настроек: диоптрийную коррекцию, центральную фокусировку, регулировку межзрачкового расстояния. Также окуляры оборудованы поворотно-выдвижными наглазниками, которые помогают более удобно настроить бинокль. Корпус прибора выполнен из пластика.
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