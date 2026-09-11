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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
16
Длина в сложенном состоянии, см
14.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538457
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Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO
Настольный штатив-тренога Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO со съемной миниатюрной шаровой головкой, которая жестко фиксируется небольшим усилием пальцев и способна удерживать оборудование весом до 2 кг, например портативную видео или беззеркальную камеру. Двухсекционная конструкция телескопических ног с двумя фиксированными углами установки позволяет изменять высоту трипода в пределах 45…160мм. Штатив комплектуется адаптером для крепления смартфона с шириной до 80 мм и адаптер для камеры GoPro. Штатив LifePOD mini-2 PRO в сложенном состоянии превращается в удобный монопод длиной от 145мм для съемки с рук этими записывающими устройствами. Адаптер-держатель для смартфона оснащен дополнительным креплением «башмак» для установки дополнительного оборудования или аксессуаров, таких как накамерный микрофон или осветитель. Детали штатива и шаровой головки выполнены на прецизионном CNC оборудовании из высококачественного алюминиево-магниевого сплава и получили привлекательное и долговечное анодное покрытие.
Настольный штатив-тренога Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO со съемной миниатюрной шаровой головкой, которая жестко фиксируется небольшим усилием пальцев и способна удерживать оборудование весом до 2 кг, например портативную видео или беззеркальную камеру. Двухсекционная конструкция телескопических ног с двумя фиксированными углами установки позволяет изменять высоту трипода в пределах 45…160мм. Штатив комплектуется адаптером для крепления смартфона с шириной до 80 мм и адаптер для камеры GoPro. Штатив LifePOD mini-2 PRO в сложенном состоянии превращается в удобный монопод длиной от 145мм для съемки с рук этими записывающими устройствами. Адаптер-держатель для смартфона оснащен дополнительным креплением «башмак» для установки дополнительного оборудования или аксессуаров, таких как накамерный микрофон или осветитель. Детали штатива и шаровой головки выполнены на прецизионном CNC оборудовании из высококачественного алюминиево-магниевого сплава и получили привлекательное и долговечное анодное покрытие.
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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