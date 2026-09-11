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Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15

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Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 10
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 11
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 12
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 13
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 14
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 15
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 10
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 11
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 12
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 13
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 14
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 15
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538454
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х12х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15

Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 – алюминиевый штатив для цифровых камер весом до 15 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1.8 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Подойдет для тех, кому нужен универсальный устойчивый высокий штатив с большой грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 – алюминиевый штатив для цифровых камер весом до 15 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1.8 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Подойдет для тех, кому нужен универсальный устойчивый высокий штатив с большой грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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