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Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8

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Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538450
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
Длина в сложенном состоянии, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8

Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 – легкий алюминиевый штатив для камер весом до 8 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1, 2 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной 340 мм.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
Длина в сложенном состоянии, см
33.5
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 – легкий алюминиевый штатив для камер весом до 8 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1, 2 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной 340 мм.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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