Фон хромакей Falcon Eyes Frame 1523 с каркасом
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотофоны
Материал
полиэстер
Цвет
белый, зеленый, синий, черный
Ширина, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х28х28
Вес, кг.
8.8
Описание товара Фон хромакей Falcon Eyes Frame 1523 с каркасом
Комплект из двух двусторонних цветных однотонных тканевых фонов с быстросборным каркасом из алюминиевых трубок. Falcon Eyes Frame можно использовать в качестве заднего плана при видео или фото съемке. При монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон или заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Мобильность и универсальность Компактный прямоугольный каркас на ножках Falcon Eyes Frame легко монтируется и устанавливается на полу в любом нужном месте.
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Бренд
Тип товара
Фотофоны
Материал
полиэстер
Цвет
белый, зеленый, синий, черный
Ширина, см
150
Страна производитель
Китай
Комплект из двух двусторонних цветных однотонных тканевых фонов с быстросборным каркасом из алюминиевых трубок. Falcon Eyes Frame можно использовать в качестве заднего плана при видео или фото съемке. При монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон или заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Мобильность и универсальность Компактный прямоугольный каркас на ножках Falcon Eyes Frame легко монтируется и устанавливается на полу в любом нужном месте.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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