Top.Mail.Ru
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 1
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 2
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 3
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 4
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 3
  • Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 4
  • Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538409
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Отражатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х17х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом

Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB четырехцветный световой модификатор оригинальной изогнутой формы, размер отражающей поверхности 60х180см. Beauty Shell 180 SGB легко перенаправляет световой поток от разнообразных источников света, как искусственных, так и естественных. За счет своей формы отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов. Компактный отражатель формирует акцентированное локальное освещение, что делает его подходящим для работы в студии или на пленэре. Особенность отражателя в его изогнутой форме, которая фокусирует падающий свет и создает оригинальное световое пятно на объекте съемки. К примеру при съемке портрета, человек приобретает оригинальный блик в глазах, который делает лицо привлекательным. Поэтому отражатели изогнутой формы популярны у фотографов, снимающих портреты (в том числе свадебные), а также фэшнфотографов и других направлений. Два двухсторонних тканевых отражателя предоставляют выбор из четырех цветов (серебристый/черный/белый/золотой) для различных визуальных эффектов. В модификаторе используется качественная ткань с высокой отражающей способностью, которая перенаправляет яркий равномерный световой поток. Белая отражающая поверхность практически не искажает цветовую температуру источника освещения, а серебристая или золотистая поверхность, делает световой поток более холодным или теплым соответственно. Черная основа без отражающего слоя может использоваться, как поглощающий экран, чтобы добавить или подчеркнуть тени.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Отражатель
Страна производитель
Китай
Описание
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB четырехцветный световой модификатор оригинальной изогнутой формы, размер отражающей поверхности 60х180см. Beauty Shell 180 SGB легко перенаправляет световой поток от разнообразных источников света, как искусственных, так и естественных. За счет своей формы отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов. Компактный отражатель формирует акцентированное локальное освещение, что делает его подходящим для работы в студии или на пленэре. Особенность отражателя в его изогнутой форме, которая фокусирует падающий свет и создает оригинальное световое пятно на объекте съемки. К примеру при съемке портрета, человек приобретает оригинальный блик в глазах, который делает лицо привлекательным. Поэтому отражатели изогнутой формы популярны у фотографов, снимающих портреты (в том числе свадебные), а также фэшнфотографов и других направлений. Два двухсторонних тканевых отражателя предоставляют выбор из четырех цветов (серебристый/черный/белый/золотой) для различных визуальных эффектов. В модификаторе используется качественная ткань с высокой отражающей способностью, которая перенаправляет яркий равномерный световой поток. Белая отражающая поверхность практически не искажает цветовую температуру источника освещения, а серебристая или золотистая поверхность, делает световой поток более холодным или теплым соответственно. Черная основа без отражающего слоя может использоваться, как поглощающий экран, чтобы добавить или подчеркнуть тени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...