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Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт)

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Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 1
Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 2
Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кипятильник электрический
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 1
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 2
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531822
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Характеристики

Бренд
Homestar
Тип товара
Кипятильник электрический
Страна производитель
Китай
Вес, г.
125

Описание товара Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт)

Кипятильник электрический HomeStar HB-015 предназначен для нагрева и кипячения воды в бытовых и производственных целях при помощи электрического тока. Он используется для быстрого получения горячей воды, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни, а также в различных сферах деятельности, где требуется горячая вода, например, в офисах, на стройплощадках, в походных условиях.

Отзывы о товаре Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт)




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Характеристики
Бренд
Homestar
Тип товара
Кипятильник электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Кипятильник электрический HomeStar HB-015 предназначен для нагрева и кипячения воды в бытовых и производственных целях при помощи электрического тока. Он используется для быстрого получения горячей воды, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни, а также в различных сферах деятельности, где требуется горячая вода, например, в офисах, на стройплощадках, в походных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кипятильник электрический HomeStar HB-015 (1,5 кВт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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