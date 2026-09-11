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Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат.

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Развивающий коврик Умка &quot;Виды транспорта&quot; на бат.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
700 руб.  1 717 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527651
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Характеристики

Бренд
Умка
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Материал
полимер
Световые эффекты
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-матрац
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат.

Развивающий коврик Умка Виды транспорта B1123765-R1/194917 без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Обучающий коврик Виды транспорта - гениальный помощник в развитии малыша! Ребёнок услышит 9 стихотворений М. Дружининой, выучит названия транспорта, цифры от 1 до 5 и основные цвета. При нажатии на машины озвучивается название транспорта и стихотворение, при нажатии на светофор звучит песенка. Коврик оснащён динамиком с регулировкой громкости, есть световые эффекты. Размеры: 35х28 см. Сделан из высококачественного текстиля и пластика с красочными рисунками.



Смотрите также: Детские мольберты

Отзывы о товаре Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат.




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Характеристики
Бренд
Умка
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Материал
полимер
Световые эффекты
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-матрац
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий коврик Умка Виды транспорта B1123765-R1/194917 без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Обучающий коврик Виды транспорта - гениальный помощник в развитии малыша! Ребёнок услышит 9 стихотворений М. Дружининой, выучит названия транспорта, цифры от 1 до 5 и основные цвета. При нажатии на машины озвучивается название транспорта и стихотворение, при нажатии на светофор звучит песенка. Коврик оснащён динамиком с регулировкой громкости, есть световые эффекты. Размеры: 35х28 см. Сделан из высококачественного текстиля и пластика с красочными рисунками.


Смотрите также: Детские мольберты
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Отзывы


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