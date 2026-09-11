Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат.
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Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%700 руб. 1 717 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527651
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Материал
полимер
Световые эффекты
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-матрац
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
300
Описание товара Развивающий коврик Умка "Виды транспорта" на бат.
Развивающий коврик Умка Виды транспорта B1123765-R1/194917 без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Обучающий коврик Виды транспорта - гениальный помощник в развитии малыша! Ребёнок услышит 9 стихотворений М. Дружининой, выучит названия транспорта, цифры от 1 до 5 и основные цвета. При нажатии на машины озвучивается название транспорта и стихотворение, при нажатии на светофор звучит песенка. Коврик оснащён динамиком с регулировкой громкости, есть световые эффекты. Размеры: 35х28 см. Сделан из высококачественного текстиля и пластика с красочными рисунками.
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Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Материал
полимер
Световые эффекты
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-матрац
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Развивающий коврик Умка Виды транспорта B1123765-R1/194917 без сомнения порадует не только ребенка, но и его родителей. Обучающий коврик Виды транспорта - гениальный помощник в развитии малыша! Ребёнок услышит 9 стихотворений М. Дружининой, выучит названия транспорта, цифры от 1 до 5 и основные цвета. При нажатии на машины озвучивается название транспорта и стихотворение, при нажатии на светофор звучит песенка. Коврик оснащён динамиком с регулировкой громкости, есть световые эффекты. Размеры: 35х28 см. Сделан из высококачественного текстиля и пластика с красочными рисунками.
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