Top.Mail.Ru
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) 03019/6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) 03019/6

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 1
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 2
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 3
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 4
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 5
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 6
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 7
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 8
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 9
Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 1
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 2
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 3
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 4
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 5
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 6
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 7
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 8
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 9
  • Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) арт.03019/6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 070 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527608
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Самоделкин.
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х3
Вес, г.
920

Описание товара Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) 03019/6

Конструктор Самоделкин С80 03019/6 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.

Отзывы о товаре Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) 03019/6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Самоделкин.
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Самоделкин С80 03019/6 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор цветной Самоделкин С80 (80 моделей) 03019/6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...