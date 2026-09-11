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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 290 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524855
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холст на раме, стразы, поддон для стразов, специальный карандаш, клеевая подушечка
Особенности
размер 30х40 см
Дополнительно
полное заполнение
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х31х3
Вес, г.
630
Описание товара Алмазная вышивка Школа талантов 30х40 см "Фламинго" арт.3679122
Набор для творества Школа талантов Фламинго 3679122 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Серия сверкающих картин со стразами позволит Вам создать потрясающий шедевр своими руками. Тканевая основа имеет исключительное клеевое покрытие, которое надёжно удерживает кристаллики. С помощью пинцета вам нужно разложить их по нарисованной схеме с обозначением необходимых цветов, полностью заполнив полотно. Отдельно вас порадует то, что все цвета схемы расположены рядом с рабочей областью холста. А это значит, что схема всегда будет под рукой. Сияющая картина будет радовать и ваших друзей. Она украсит любой интерьер и придаст ему особый шарм. Совершенно особенные вещи, наполненные теплом ваших рук, принесут в дом уют и спокойствие.
холст на раме, стразы, поддон для стразов, специальный карандаш, клеевая подушечка
Особенности
размер 30х40 см
Дополнительно
полное заполнение
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творества Школа талантов Фламинго 3679122 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Серия сверкающих картин со стразами позволит Вам создать потрясающий шедевр своими руками. Тканевая основа имеет исключительное клеевое покрытие, которое надёжно удерживает кристаллики. С помощью пинцета вам нужно разложить их по нарисованной схеме с обозначением необходимых цветов, полностью заполнив полотно. Отдельно вас порадует то, что все цвета схемы расположены рядом с рабочей областью холста. А это значит, что схема всегда будет под рукой. Сияющая картина будет радовать и ваших друзей. Она украсит любой интерьер и придаст ему особый шарм. Совершенно особенные вещи, наполненные теплом ваших рук, принесут в дом уют и спокойствие.
Алмазная вышивка Школа талантов 30х40 см "Фламинго" арт.3679122 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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