Набор Lukky Glitza Art "Бантики" арт.Т18778
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 8 лет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
79
Описание товара Набор Lukky Glitza Art "Бантики" арт.Т18778
Игровой набор Lukky Бантики, Т18778 - это уникальные тату от Glitza Art Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Классика с нотками твоей индивидуальности - новая потрясающая возможность попробовать создать свой неповторимый стиль. 50 видов бантиков на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.
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Игровой набор Lukky Бантики, Т18778 - это уникальные тату от Glitza Art Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Классика с нотками твоей индивидуальности - новая потрясающая возможность попробовать создать свой неповторимый стиль. 50 видов бантиков на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.
Набор Lukky Glitza Art "Бантики" арт.Т18778 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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