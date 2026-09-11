Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%710 руб. 1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524370
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл фигурный
Возраст
от 6 лет
Количество деталей
110
Материал
дерево
Тематика
города и архитектура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х4
Вес, г.
200
Описание товара Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297
Фигурные пазлы — это пазлы с деталями причудливой формы. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант).
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл фигурный
Возраст
от 6 лет
Количество деталей
110
Материал
дерево
Тематика
города и архитектура
Страна производитель
Китай
Фигурные пазлы — это пазлы с деталями причудливой формы. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант).
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297