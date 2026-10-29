Электробритва Микма 353Р С128-26314
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 515621
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Электробритва Микма 353Р С128-26314
Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая поверхность трех плавающих бритвенных головок обеспечивает быстрое и гладкое бритье даже на самых труднодоступных участках. Бреющие головки позволяют сбривать короткую щетину быстро и гладко. Бесшумная работа. В модели Микма-353 Р предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.
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Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая поверхность трех плавающих бритвенных головок обеспечивает быстрое и гладкое бритье даже на самых труднодоступных участках. Бреющие головки позволяют сбривать короткую щетину быстро и гладко. Бесшумная работа. В модели Микма-353 Р предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Электробритва Микма 353Р С128-26314 - купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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