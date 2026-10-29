Электробритва МИКМА 359 Р
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 291432
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Электробритва МИКМА 359 Р
Аккумуляторно-сетевая электробритва Микма 359Р с тройной бритвенной системой позволяет легко и быстро добиться идеальной гладкости кожи. Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая головка движется в 8 независимых направлениях. В модели Микма предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Аккумуляторно-сетевая электробритва Микма 359Р с тройной бритвенной системой позволяет легко и быстро добиться идеальной гладкости кожи. Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая головка движется в 8 независимых направлениях. В модели Микма предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Электробритва МИКМА 359 Р - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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