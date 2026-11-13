Электробритва Агидель 3С
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 499587
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
240
Описание товара Электробритва Агидель 3С
Электробритва Агидель 3С с легкостью поможет за считанные минуты избавиться от щетины и поспособствует поддержанию опрятного внешнего вида. Трехножевая бритвенная система для волос любой жесткости. Эффективный фильтр радиопомех.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Электробритва Агидель 3С с легкостью поможет за считанные минуты избавиться от щетины и поспособствует поддержанию опрятного внешнего вида. Трехножевая бритвенная система для волос любой жесткости. Эффективный фильтр радиопомех.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Электробритва Агидель 3С - купить по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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