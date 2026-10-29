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Электробритва Микма 259 Р С160-26314 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Микма 259 Р С160-26314

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Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - фото 1
Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - фото 1
  • Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электробритва Микма 259 Р С160-26314
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микма
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Микма 259 Р С160-26314

Модель МИКМА 259Р отличается стильным дизайном, который характеризуется плавностью линий. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. С помощью дополнительных насадок вы сможете аккуратно подстричь бороду, придать желаемую форму усам, быстро удалить ненужные волоски в области носа и в ушах. Форма корпуса специально разработана для удобного расположения в руке. Бритва оборудована триммером, который поможет придать форму усам, бороде и бакенбардам. Индикатор оповестит вас о уровне зарядки батареи.

Отзывы о товаре Электробритва Микма 259 Р С160-26314




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Характеристики
Бренд
Микма
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Модель МИКМА 259Р отличается стильным дизайном, который характеризуется плавностью линий. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. С помощью дополнительных насадок вы сможете аккуратно подстричь бороду, придать желаемую форму усам, быстро удалить ненужные волоски в области носа и в ушах. Форма корпуса специально разработана для удобного расположения в руке. Бритва оборудована триммером, который поможет придать форму усам, бороде и бакенбардам. Индикатор оповестит вас о уровне зарядки батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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