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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)

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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 1
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 1
  • Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
450 руб.  600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
450 руб. -25%
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
140

Описание товара Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)

Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)

Отзывы о товаре Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Описание
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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