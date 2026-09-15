Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%450 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 513019
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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450 руб. -25%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
140
Описание товара Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
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Бренд
Royal Thermo
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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