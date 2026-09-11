Описание товара Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой

Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. Телескоп Discovery Sky Trip ST80 – это компактный рефрактор для первого знакомства с космосом. Он отлично подойдет для выездов за город, где можно вести наблюдения вдали от городской засветки. Кроме того, с этим прибором можно попробовать свои силы в астрофотографии. В комплекте есть иллюстрированная книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасное подспорье для тех, кто начинает осваивать астрономические наблюдения. В своей линейке телескоп лидирует по максимальному полезному увеличению: его величина достигает 160 крат. Это позволяет подробно изучать Солнечную систему и увидеть яркие дипскай-объекты: туманности, галактики, звездные скопления. В комплекте с телескопом Discovery Sky Trip ST80 вы найдете множество оптических аксессуаров: искатель, линзу Барлоу и пару окуляров, диагональную призму для наблюдений наземных объектов. Есть здесь и окулярный адаптер для фотосъемки на смартфон. Наводить оптическую трубу телескопа совсем несложно – она установлена на простую в обращении азимутальную монтировку. Вы сможете подбирать наиболее подходящие условия для наблюдений разных небесных тел и запечатлевать звездные пейзажи. Тренога телескопа регулируется по высоте и оснащена лотком для аксессуаров. Телескоп прост в сборке, его можно быстро распаковать и собрать на выезде. Кроме того, оптическая труба здесь короче, чем у других рефракторов с аналогичными характеристиками. Это высоко оценят любители автомобильных путешествий с телескопом и загородных астрофестивалей. Телескоп, тренога и аксессуары компактно упаковываются в специальную сумку для безопасной транспортировки. Ориентироваться на местности поможет небольшой компас, встроенный в оптическую трубу.