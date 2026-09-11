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Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой

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Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 3
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 4
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 5
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 6
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 7
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 8
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 9
Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Фокусное расстояние объектива
400
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 1
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 2
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 3
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 4
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 5
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 6
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 7
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 8
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 9
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511898
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х26х14
Вес, кг.
4.19

Описание товара Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой

Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. Телескоп Discovery Sky Trip ST80 – это компактный рефрактор для первого знакомства с космосом. Он отлично подойдет для выездов за город, где можно вести наблюдения вдали от городской засветки. Кроме того, с этим прибором можно попробовать свои силы в астрофотографии. В комплекте есть иллюстрированная книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасное подспорье для тех, кто начинает осваивать астрономические наблюдения. В своей линейке телескоп лидирует по максимальному полезному увеличению: его величина достигает 160 крат. Это позволяет подробно изучать Солнечную систему и увидеть яркие дипскай-объекты: туманности, галактики, звездные скопления. В комплекте с телескопом Discovery Sky Trip ST80 вы найдете множество оптических аксессуаров: искатель, линзу Барлоу и пару окуляров, диагональную призму для наблюдений наземных объектов. Есть здесь и окулярный адаптер для фотосъемки на смартфон. Наводить оптическую трубу телескопа совсем несложно – она установлена на простую в обращении азимутальную монтировку. Вы сможете подбирать наиболее подходящие условия для наблюдений разных небесных тел и запечатлевать звездные пейзажи. Тренога телескопа регулируется по высоте и оснащена лотком для аксессуаров. Телескоп прост в сборке, его можно быстро распаковать и собрать на выезде. Кроме того, оптическая труба здесь короче, чем у других рефракторов с аналогичными характеристиками. Это высоко оценят любители автомобильных путешествий с телескопом и загородных астрофестивалей. Телескоп, тренога и аксессуары компактно упаковываются в специальную сумку для безопасной транспортировки. Ориентироваться на местности поможет небольшой компас, встроенный в оптическую трубу.

Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky Trip ST80 с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. Телескоп Discovery Sky Trip ST80 – это компактный рефрактор для первого знакомства с космосом. Он отлично подойдет для выездов за город, где можно вести наблюдения вдали от городской засветки. Кроме того, с этим прибором можно попробовать свои силы в астрофотографии. В комплекте есть иллюстрированная книга знаний «Космос. Непустая пустота» – прекрасное подспорье для тех, кто начинает осваивать астрономические наблюдения. В своей линейке телескоп лидирует по максимальному полезному увеличению: его величина достигает 160 крат. Это позволяет подробно изучать Солнечную систему и увидеть яркие дипскай-объекты: туманности, галактики, звездные скопления. В комплекте с телескопом Discovery Sky Trip ST80 вы найдете множество оптических аксессуаров: искатель, линзу Барлоу и пару окуляров, диагональную призму для наблюдений наземных объектов. Есть здесь и окулярный адаптер для фотосъемки на смартфон. Наводить оптическую трубу телескопа совсем несложно – она установлена на простую в обращении азимутальную монтировку. Вы сможете подбирать наиболее подходящие условия для наблюдений разных небесных тел и запечатлевать звездные пейзажи. Тренога телескопа регулируется по высоте и оснащена лотком для аксессуаров. Телескоп прост в сборке, его можно быстро распаковать и собрать на выезде. Кроме того, оптическая труба здесь короче, чем у других рефракторов с аналогичными характеристиками. Это высоко оценят любители автомобильных путешествий с телескопом и загородных астрофестивалей. Телескоп, тренога и аксессуары компактно упаковываются в специальную сумку для безопасной транспортировки. Ориентироваться на местности поможет небольшой компас, встроенный в оптическую трубу.
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