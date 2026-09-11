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Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой

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Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 1
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 2
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 3
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 4
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 5
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 6
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 7
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 8
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 9
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 10
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 11
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 12
Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 1
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 2
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 3
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 4
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 5
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 6
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 7
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 8
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 9
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 10
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 11
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 12
  • Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511889
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х17
Вес, кг.
2.42

Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой

Discovery Femto Polar – монокулярный микроскоп для наблюдений в отраженном и проходящем свете с применением метода светлого поля. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат, что позволяет проводить множество исследований, причем как готовых микропрепаратов, так и самостоятельно изготовленных образцов. С его помощью можно увидеть простейших, крошечных водных обитателей, мелкие структуры растительных и животных тканей. Также в комплектацию включена познавательная книга о микромире.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Femto Polar – монокулярный микроскоп для наблюдений в отраженном и проходящем свете с применением метода светлого поля. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат, что позволяет проводить множество исследований, причем как готовых микропрепаратов, так и самостоятельно изготовленных образцов. С его помощью можно увидеть простейших, крошечных водных обитателей, мелкие структуры растительных и животных тканей. Также в комплектацию включена познавательная книга о микромире.
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