Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511889
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х17
Вес, кг.
2.42
Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой
Discovery Femto Polar – монокулярный микроскоп для наблюдений в отраженном и проходящем свете с применением метода светлого поля. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат, что позволяет проводить множество исследований, причем как готовых микропрепаратов, так и самостоятельно изготовленных образцов. С его помощью можно увидеть простейших, крошечных водных обитателей, мелкие структуры растительных и животных тканей. Также в комплектацию включена познавательная книга о микромире.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Discovery Femto Polar – монокулярный микроскоп для наблюдений в отраженном и проходящем свете с применением метода светлого поля. Он дает увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат, что позволяет проводить множество исследований, причем как готовых микропрепаратов, так и самостоятельно изготовленных образцов. С его помощью можно увидеть простейших, крошечных водных обитателей, мелкие структуры растительных и животных тканей. Также в комплектацию включена познавательная книга о микромире.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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