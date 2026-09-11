Монокуляр Discovery Gator 10x25
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х4
Вес, г.
125
Описание товара Монокуляр Discovery Gator 10x25
Discovery Gator 10x25 – монокуляр в компактном и легком исполнении, который удобно брать с собой на прогулки, в походы и длительные поездки. Он не занимает много места в сумке и дает 10-кратное увеличение, позволяющее детально изучать окружающий мир. Все оптические элементы сделаны из стекла BK-7 и просветлены, что позволяет монокуляру создавать четкую, ясную и контрастную картинку. Лучшее по качеству изображение он демонстрирует в дневное время, т. е. при достаточной освещенности. Фокусироваться можно на объектах, удаленных на расстояние от 3,5 метров.
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Discovery Gator 10x25 – монокуляр в компактном и легком исполнении, который удобно брать с собой на прогулки, в походы и длительные поездки. Он не занимает много места в сумке и дает 10-кратное увеличение, позволяющее детально изучать окружающий мир. Все оптические элементы сделаны из стекла BK-7 и просветлены, что позволяет монокуляру создавать четкую, ясную и контрастную картинку. Лучшее по качеству изображение он демонстрирует в дневное время, т. е. при достаточной освещенности. Фокусироваться можно на объектах, удаленных на расстояние от 3,5 метров.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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