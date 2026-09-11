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Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72)

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Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 1
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 2
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 3
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 4
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 5
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 6
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 7
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 1
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 2
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 3
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 4
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 5
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 6
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 7
  • Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
720 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511257
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Характеристики

Бренд
МИЛАЯ ЛЕДИ
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тени для век с блёстками 9-ти цветов, помада для губ двух цветов, лак для ногтей фиолетового цвета, двусторонний аппликатор для нанесения макияжа, складной футляр в виде кареты с зеркалом, упаковка
Материал
пластик, полимер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х53х7
Вес, г.
200

Описание товара Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72)

Девочки в любом возрасте хотят быть красивыми. Специально для юных модниц был разработан этот набор, состоящий из теней для век, помады для губ и лака для ногтей в красивом футляре. Маленькая принцесса обязательно оценит яркие цвета и модную упаковку. Развивайте чувство стиля и вкуса, учите девочку создавать свой неповторимый образ вместе с косметикой ТМ «Милая леди».

Отзывы о товаре Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
МИЛАЯ ЛЕДИ
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тени для век с блёстками 9-ти цветов, помада для губ двух цветов, лак для ногтей фиолетового цвета, двусторонний аппликатор для нанесения макияжа, складной футляр в виде кареты с зеркалом, упаковка
Материал
пластик, полимер
Страна производитель
Китай
Описание
Девочки в любом возрасте хотят быть красивыми. Специально для юных модниц был разработан этот набор, состоящий из теней для век, помады для губ и лака для ногтей в красивом футляре. Маленькая принцесса обязательно оценит яркие цвета и модную упаковку. Развивайте чувство стиля и вкуса, учите девочку создавать свой неповторимый образ вместе с косметикой ТМ «Милая леди».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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