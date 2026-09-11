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Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R

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Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 1
Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 2
Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 1
  • Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 2
  • Опыты Играем вместе &quot;Радиоуправляемый куб&quot; арт.TXSC-012-R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
790 руб.  1 564 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511164
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Характеристики

Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали сборки, пульт управления, упаковка
Материал
металл, пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
проектирование
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х37
Вес, г.
200

Описание товара Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R

Детский набор Радиоуправляемый куб позволяет собрать модель, которая двигается во все стороны и управляется с пульта. Устройство является радиоуправляемым, то есть для дистанционного управления используются радиосигналы. Когда пульту задается команда, внутренняя цепь преобразует электрический сигнал в радиоволну и передает ее на приемник в кубе. В набор входит 30 деталей, пульт управления в комплекте. Опыты развивают мышление ребёнка и пробуждают интерес к научным экспериментам. Для игры необходимы 5 батареек типа АА (в комплект не входят).

Отзывы о товаре Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R




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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали сборки, пульт управления, упаковка
Материал
металл, пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
проектирование
Страна производитель
Китай
Описание
Детский набор Радиоуправляемый куб позволяет собрать модель, которая двигается во все стороны и управляется с пульта. Устройство является радиоуправляемым, то есть для дистанционного управления используются радиосигналы. Когда пульту задается команда, внутренняя цепь преобразует электрический сигнал в радиоволну и передает ее на приемник в кубе. В набор входит 30 деталей, пульт управления в комплекте. Опыты развивают мышление ребёнка и пробуждают интерес к научным экспериментам. Для игры необходимы 5 батареек типа АА (в комплект не входят).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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