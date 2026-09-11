Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой
Микроскоп Discovery Micro Gravity станет прекрасным проводником в мир микроскопии. Этот простой в использовании оптический прибор позволяет узнать, как выглядят клетки в тканях, на что похожи крошечные организмы, живущие в воде, как устроены конечности и крылья насекомых и многое другое. Благодаря небольшим размерам и весу микроскоп можно брать с собой на природу или на дачу, чтобы разнообразить наблюдения. Оптическая система состоит из трех объективов кратностью 4х, 10х и 40х и двухпозиционного окуляра, который в одном положении дает увеличение 10х, а в другом – 16х, т. е. представляет собой два окуляра. Общий диапазон приближения составляет от 40 до 640 крат, что позволяет наблюдать многие объекты микромира. Но так как микроскоп относится к классу начальных, то увидеть бактерии или клетки крови с его помощью не получится. А вот в сочетании с готовыми микропрепаратами из наборов он даст прекрасный результат. Монокулярная насадка имеет наклон в 45°, поэтому длительные наблюдения микромира не вызывают перенапряжения мышц. Настройка резкости производится вручную, для этого используются ручки грубой фокусировки.
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