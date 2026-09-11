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Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой

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Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 5
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 6
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 7
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 8
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 9
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 10
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 11
Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 1
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 2
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 3
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 4
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 5
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 6
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 7
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 8
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 9
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 10
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 11
  • Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506459
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
82х82 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х14
Вес, г.
840

Описание товара Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой

Микроскоп Discovery Micro Gravity станет прекрасным проводником в мир микроскопии. Этот простой в использовании оптический прибор позволяет узнать, как выглядят клетки в тканях, на что похожи крошечные организмы, живущие в воде, как устроены конечности и крылья насекомых и многое другое. Благодаря небольшим размерам и весу микроскоп можно брать с собой на природу или на дачу, чтобы разнообразить наблюдения. Оптическая система состоит из трех объективов кратностью 4х, 10х и 40х и двухпозиционного окуляра, который в одном положении дает увеличение 10х, а в другом – 16х, т. е. представляет собой два окуляра. Общий диапазон приближения составляет от 40 до 640 крат, что позволяет наблюдать многие объекты микромира. Но так как микроскоп относится к классу начальных, то увидеть бактерии или клетки крови с его помощью не получится. А вот в сочетании с готовыми микропрепаратами из наборов он даст прекрасный результат. Монокулярная насадка имеет наклон в 45°, поэтому длительные наблюдения микромира не вызывают перенапряжения мышц. Настройка резкости производится вручную, для этого используются ручки грубой фокусировки.

Отзывы о товаре Микроскоп Discovery Micro Gravity с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-640
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
82х82 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Discovery Micro Gravity станет прекрасным проводником в мир микроскопии. Этот простой в использовании оптический прибор позволяет узнать, как выглядят клетки в тканях, на что похожи крошечные организмы, живущие в воде, как устроены конечности и крылья насекомых и многое другое. Благодаря небольшим размерам и весу микроскоп можно брать с собой на природу или на дачу, чтобы разнообразить наблюдения. Оптическая система состоит из трех объективов кратностью 4х, 10х и 40х и двухпозиционного окуляра, который в одном положении дает увеличение 10х, а в другом – 16х, т. е. представляет собой два окуляра. Общий диапазон приближения составляет от 40 до 640 крат, что позволяет наблюдать многие объекты микромира. Но так как микроскоп относится к классу начальных, то увидеть бактерии или клетки крови с его помощью не получится. А вот в сочетании с готовыми микропрепаратами из наборов он даст прекрасный результат. Монокулярная насадка имеет наклон в 45°, поэтому длительные наблюдения микромира не вызывают перенапряжения мышц. Настройка резкости производится вручную, для этого используются ручки грубой фокусировки.
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