Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблокировка
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
18
Описание товара Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue
Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Игровое кресло, обивка которого напоминает броню, идеально сочетает комфорт и стиль. Дышащий сетчатый материал позволит ощущать прохладу и свежесть даже после длительных многочасовых игровых сессий.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблокировка
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Игровое кресло, обивка которого напоминает броню, идеально сочетает комфорт и стиль. Дышащий сетчатый материал позволит ощущать прохладу и свежесть даже после длительных многочасовых игровых сессий.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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