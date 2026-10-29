Утюг Sakura SA-3062CBL
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 502438
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 000 руб.
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Характеристики
Вес, г.
600
Описание товара Утюг Sakura SA-3062CBL
Утюг — надежный помощник в быту, главной функцией которого является глаженье одежды. Утюг Sakura 3062 — качественный и простой в использовании утюг с возможностью постоянной подачи пара, способный ускорить процесс глажки и увеличить ее эффективность. Мощность 1800Вт, резервуар для воды 220мл, керамическая подошва (182х100 мм), сухое глажение / глажение с пароувлажнением, регулировка подачи пара, мощный паровой удар, вертикальный пар, самоочистка, световой индикатор работы, кабель питания 1.8 м.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг — надежный помощник в быту, главной функцией которого является глаженье одежды. Утюг Sakura 3062 — качественный и простой в использовании утюг с возможностью постоянной подачи пара, способный ускорить процесс глажки и увеличить ее эффективность. Мощность 1800Вт, резервуар для воды 220мл, керамическая подошва (182х100 мм), сухое глажение / глажение с пароувлажнением, регулировка подачи пара, мощный паровой удар, вертикальный пар, самоочистка, световой индикатор работы, кабель питания 1.8 м.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Sakura SA-3062CBL - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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