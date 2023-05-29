Коврик для мыши Cactus CS-MP-Pro04XXL XXL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
черный, красный, синий
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х4
Вес, г.
900
Описание товара Коврик для мыши Cactus CS-MP-Pro04XXL XXL
Коврик для мыши Cactus имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
черный, красный, синий
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Коврик для мыши Cactus имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Достоинства:
Края не заворачиваются, качественная обработка и плотно прижаты, не цепляю рукой.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Изображение на коврике тщательно прорисовано, нет ощущения, что смазана или как в дымке, так что иногда зависаю рассматривая ее. Покрытие тканевое, не маркое. Подложка прорезиненная и просто "протащить" коврик по столу не получится, надо перекладывать. Нравится, что тут скажешь, своих денег стоит.
Коврик для мыши Cactus CS-MP-Pro04XXL XXL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик для мыши Cactus CS-MP-Pro04XXL XXL
Достоинства:
Края не заворачиваются, качественная обработка и плотно прижаты, не цепляю рукой.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Изображение на коврике тщательно прорисовано, нет ощущения, что смазана или как в дымке, так что иногда зависаю рассматривая ее. Покрытие тканевое, не маркое. Подложка прорезиненная и просто "протащить" коврик по столу не получится, надо перекладывать. Нравится, что тут скажешь, своих денег стоит.