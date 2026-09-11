Штатив Manfrotto MT055CXPRO4 карбоновый DUAL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
2
Описание товара Штатив Manfrotto MT055CXPRO4 карбоновый DUAL
Manfrotto MT055CXPRO4 - максимально устойчивый 4-секционный карбоновый штатив, изготовленный из деталей минимального веса, шедевр технических разработок, разработанный для фотографов, которым нужен легко транспортабельный штатив. Главной особенностью штатива 055CXPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 055CXPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Manfrotto MT055CXPRO4 - максимально устойчивый 4-секционный карбоновый штатив, изготовленный из деталей минимального веса, шедевр технических разработок, разработанный для фотографов, которым нужен легко транспортабельный штатив. Главной особенностью штатива 055CXPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 055CXPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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