Фильтр Hoya ND1000 PRO 95

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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496474
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Светофильтр Hoya ND1000 PRO представляет собой нейтральный фильтр, позволяющий защитить объектив от обилия яркого цвета, который в него попадает. Благодаря этому пользователь может использовать все преимущества камеры: снимать при слишком ярком освещении, используя диафрагму на полном открытии. Светофильтр предназначен для установки на объектив камеры, диаметр которого достигает 77 мм. Hoya ND1000 PRO позволяет использовать для достижения динамического эффекта съемку с длительными выдержками. С таким фильтром фотограф сможет сэкономить свое время, ведь теперь ему не нужно будет тратить его на корректировку цветопередачи, изображение с камеры будет соответствовать всем ожиданиям. Устройство способствует улучшению характеристик контрастности и насыщенности изображения. Изготовлен светофильтр из качественного оптического стекла, обладающего повышенной прочностью, что делает его идеальным защитным элементом для объектива.
Светофильтр Hoya ND1000 PRO представляет собой нейтральный фильтр, позволяющий защитить объектив от обилия яркого цвета, который в него попадает. Благодаря этому пользователь может использовать все преимущества камеры: снимать при слишком ярком освещении, используя диафрагму на полном открытии. Светофильтр предназначен для установки на объектив камеры, диаметр которого достигает 77 мм. Hoya ND1000 PRO позволяет использовать для достижения динамического эффекта съемку с длительными выдержками. С таким фильтром фотограф сможет сэкономить свое время, ведь теперь ему не нужно будет тратить его на корректировку цветопередачи, изображение с камеры будет соответствовать всем ожиданиям. Устройство способствует улучшению характеристик контрастности и насыщенности изображения. Изготовлен светофильтр из качественного оптического стекла, обладающего повышенной прочностью, что делает его идеальным защитным элементом для объектива.
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