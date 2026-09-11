Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 256

Портативный цифровой микроскоп Discovery Artisan 256 станет настоящей находкой для тех, кому требуется рабочий инструмент для использования на выезде (вне офиса, лаборатории или мастерской). Это небольшой увеличительный прибор с ЖК-экраном и встроенным аккумулятором, что делает его очень мобильным. К тому же микроскоп можно подключать к компьютеру (на базе Windows или Mac OS) или телевизору (через AV-разъем). Также он позволяет фотографировать, записывать видео и проводить линейные и угловые измерения, в том числе определять площади и радиусы. Микроскоп станет верным помощником нумизмату, мастеру сервисного центра, ювелиру, реставратору и многим другим профессионалам, работающим в разных областях. Объектив микроскопа – камера 5 Мпикс с интерполяцией до 12 Мпикс. Рядом с ней расположена подсветка, состоящая из 8 белых светодиодов. Яркость подсветки можно регулировать. Диапазон увеличения микроскопа составляет от 20 до 500 крат, фокусировку можно настраивать в пределах от 0 до 30 мм. Обрезиненная поверхность корпуса микроскопа приятна на ощупь и делает захват более надежным. При необходимости прибор можно устанавливать на небольшой штатив. Для удобства транспортировки микроскопа в комплектацию включен мягкий чехол. Обратите внимание: запись фото и видео ведется на карту памяти (приобретается отдельно). Основные особенности: - Небольшой и легкий цифровой микроскоп с ЖК-экраном (диагональ 3 дюйма), - Можно подсоединять к телевизору или компьютеру на базе Windows или Mac OS, - Функции фотографирования и видеозаписи, запись на карту памяти microSD, - Измерение расстояний, площадей, углов и радиусов наблюдаемых объектов, - Увеличение от 20 до 500 крат, ручная настройка фокуса в пределах от 0 до 30 мм, - Встроенная 5-мегапиксельная камера с интерполяцией до 12 Мпикс, - Верхняя подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Работает от аккумулятора, может питаться от сети переменного тока. Комплектация: микроскоп, штатив, адаптер (100–240 В, 50/60 Гц), USB-кабель, AV-кабель, литий-ионный аккумулятор, ремешок на руку, защитный чехол, салфетка для оптики, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения). Микроскоп Discovery Artisan 256 несовместим с внешними цифровыми камерами.