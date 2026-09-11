Top.Mail.Ru
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 1
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 2
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 3
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 4
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 5
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 6
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 7
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 8
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 1
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 2
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 3
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 4
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 5
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 6
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 7
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 8
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495323
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-300
Особенности
для прикладных работ, для начинающих, подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, г.
915

Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32

Цифровой микроскоп Discovery Artisan 32 с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов станет отличным помощником человеку, который занимается ремонтом техники, оценкой качества металлов, заточкой ножей, реставрацией предметов искусства, ювелирным делом или другими прикладными работами. Также этот микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч. В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. При необходимости во время наблюдений можно включать встроенную подсветку – вокруг камеры расположены 8 ярких светодиодов. Подсветка, как и микроскоп в целом, питается через кабель USB, ее яркость можно регулировать. Увеличение микроскопа можно выбирать в диапазоне от 10 до 300 крат, а фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Корпус микроскопа покрыт нескользящей и приятной на ощупь резиной, сам прибор установлен на профессиональный штатив, основание которого является предметным столиком. Оно дополнено двумя измерительными шкалами и зажимами для образцов. Удобно, что микроскоп можно использовать и без штатива. Основные особенности: - Цифровой микроскоп с функцией фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, - Камера 5 Мпикс, позволяющая получать изображение в разрешении до 2592x1944 пикс, - Увеличение от 10 до 300 крат, фокусировка в пределах от 0 до 150 мм, - Верхняя подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Профессиональный штатив, основание с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Совместимость с Windows и Mac OS, питание через USB-подключение, - Возможность использовать микроскоп без штатива. Комплектация: микроскоп Discovery Artisan 32 с USB-кабелем, профессиональный штатив, основание с измерительной шкалой, шкала калибровки, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-300
Особенности
для прикладных работ, для начинающих, подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой микроскоп Discovery Artisan 32 с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов станет отличным помощником человеку, который занимается ремонтом техники, оценкой качества металлов, заточкой ножей, реставрацией предметов искусства, ювелирным делом или другими прикладными работами. Также этот микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч. В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. При необходимости во время наблюдений можно включать встроенную подсветку – вокруг камеры расположены 8 ярких светодиодов. Подсветка, как и микроскоп в целом, питается через кабель USB, ее яркость можно регулировать. Увеличение микроскопа можно выбирать в диапазоне от 10 до 300 крат, а фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Корпус микроскопа покрыт нескользящей и приятной на ощупь резиной, сам прибор установлен на профессиональный штатив, основание которого является предметным столиком. Оно дополнено двумя измерительными шкалами и зажимами для образцов. Удобно, что микроскоп можно использовать и без штатива. Основные особенности: - Цифровой микроскоп с функцией фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, - Камера 5 Мпикс, позволяющая получать изображение в разрешении до 2592x1944 пикс, - Увеличение от 10 до 300 крат, фокусировка в пределах от 0 до 150 мм, - Верхняя подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Профессиональный штатив, основание с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Совместимость с Windows и Mac OS, питание через USB-подключение, - Возможность использовать микроскоп без штатива. Комплектация: микроскоп Discovery Artisan 32 с USB-кабелем, профессиональный штатив, основание с измерительной шкалой, шкала калибровки, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...