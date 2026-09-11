Швейная машина Janome 1522PG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
розовый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Количество строчек
25
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
12 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапки для вшивания молнии, для пришивания пуговиц, прозрачная
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
860
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х28
Вес, кг.
6
Описание товара Швейная машина Janome 1522PG
Швейная машина Janome 1522 имеет все необходимые функции для воплощения творческих идей. Для комфортной работы с большими проектами у данной модели увеличено поле шитья — 105.4?111.8 мм. Janome 1522GN выполняет 25 видов строчек. Благодаря регулятору давления лапки Janome 1522GN справится с любым видом ткани: от шифона до джинсы. Встроенный нитевдеватель облегчает заправку нити в иглу.
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Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
розовый
ЖК-дисплей
нет
Кнопка Старт/Стоп
нет
Количество петель
1
Развернуть
Количество строчек
25
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
12 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
лапки для вшивания молнии, для пришивания пуговиц, прозрачная
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отключение транспортера
да
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
860
Цвет
белый
Челнок
вертикальный качающийся
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome 1522 имеет все необходимые функции для воплощения творческих идей. Для комфортной работы с большими проектами у данной модели увеличено поле шитья — 105.4?111.8 мм. Janome 1522GN выполняет 25 видов строчек. Благодаря регулятору давления лапки Janome 1522GN справится с любым видом ткани: от шифона до джинсы. Встроенный нитевдеватель облегчает заправку нити в иглу.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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