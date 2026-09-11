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Каталка "Утенок" с ручкой 7925 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каталка "Утенок" с ручкой 7925

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Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 1
Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 2
Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 3
Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 4
Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 5
Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 1
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 2
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 3
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 4
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 5
  • Каталка &quot;Утенок&quot; с ручкой 7925 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
810 руб.  1 615 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494267
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х26х18
Вес, г.
407

Описание товара Каталка "Утенок" с ручкой 7925

Каталку с ручкой следует использовать для совершенствования координации движений и навыков ходьбы малыша. Ходьба с каталкой Утенок также позволяет весело проводить время, поскольку при движении утёнок забавно переставляет лапки, машет крылышками и трещит.

Отзывы о товаре Каталка "Утенок" с ручкой 7925




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Каталку с ручкой следует использовать для совершенствования координации движений и навыков ходьбы малыша. Ходьба с каталкой Утенок также позволяет весело проводить время, поскольку при движении утёнок забавно переставляет лапки, машет крылышками и трещит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каталка "Утенок" с ручкой 7925 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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