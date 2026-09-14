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Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD)

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Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 1
Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 2
Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 3
Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 4
Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 1
  • Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 2
  • Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 3
  • Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 4
  • Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD)
280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Разъемы
mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
40

Описание товара Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD)

Аудио кабель AUX - 3.5mm с нейлоновой оплеткой, позолоченными коннекторами. Позолоченное напыление коннекторов не подвержено окислению и обеспечивает лучшую передачу звука, без помех и искажений. Коннекторы из алюминиевого сплава и нейлоновая оплетка кабелей повышают их износостойкость и надежность.

Отзывы о товаре Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD)




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Характеристики
Бренд
TFN
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Разъемы
mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Аудио кабель AUX - 3.5mm с нейлоновой оплеткой, позолоченными коннекторами. Позолоченное напыление коннекторов не подвержено окислению и обеспечивает лучшую передачу звука, без помех и искажений. Коннекторы из алюминиевого сплава и нейлоновая оплетка кабелей повышают их износостойкость и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель TFN AUX 1.0m red-black (TFN-CAUX1MRD) - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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