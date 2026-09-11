Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
5
Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE
Levenhuk Blitz 70s BASE – это короткофокусный рефрактор-ахромат с широким полем зрения, который прекрасно подойдет для поездок. Труба небольшого размера дополнена настольной треногой, поэтому телескоп занимает крайне мало места и в собранном, и в разобранном состоянии. Это хороший вариант для наблюдений с балкона и выездных астрофестов. Также прибор способен заменить зрительную трубу и помочь в изучении наземных ландшафтов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
300
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Страна производитель
Китай
Levenhuk Blitz 70s BASE – это короткофокусный рефрактор-ахромат с широким полем зрения, который прекрасно подойдет для поездок. Труба небольшого размера дополнена настольной треногой, поэтому телескоп занимает крайне мало места и в собранном, и в разобранном состоянии. Это хороший вариант для наблюдений с балкона и выездных астрофестов. Также прибор способен заменить зрительную трубу и помочь в изучении наземных ландшафтов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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