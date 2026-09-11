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Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE

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Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE - фото 1
Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489509
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
5

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE

Levenhuk Blitz 70s BASE – это короткофокусный рефрактор-ахромат с широким полем зрения, который прекрасно подойдет для поездок. Труба небольшого размера дополнена настольной треногой, поэтому телескоп занимает крайне мало места и в собранном, и в разобранном состоянии. Это хороший вариант для наблюдений с балкона и выездных астрофестов. Также прибор способен заменить зрительную трубу и помочь в изучении наземных ландшафтов.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 70s BASE




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140 мм
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Blitz 70s BASE – это короткофокусный рефрактор-ахромат с широким полем зрения, который прекрасно подойдет для поездок. Труба небольшого размера дополнена настольной треногой, поэтому телескоп занимает крайне мало места и в собранном, и в разобранном состоянии. Это хороший вариант для наблюдений с балкона и выездных астрофестов. Также прибор способен заменить зрительную трубу и помочь в изучении наземных ландшафтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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