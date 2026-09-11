Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489495
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
универсальный окуляр для телескопов с фокусером 1,25 дюйма, многоэлементная оптическая схема, линзы из просветленного стекла, поле зрения в 50° – удобно для поиска астрономических объектов, корпус из прочного алюминия, складывающийся наглазник из резины, есть резьба для установки светофильтра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр Levenhuk Pl?ssl 15 мм, 1,25"
Окуляр Levenhuk Pl?ssl 15 мм подходит к любым телескопам с фокусером 1,25 дюйма. Благодаря многоэлементной оптике с просветлением и комфортному полю зрения в 50° он станет хорошим выбором для наблюдения Луны, планет Солнечной системы и далеких звезд. Окуляр хорошо подходит и для поиска астрономических объектов, и для их подробного изучения. Одна из особенностей окуляра – возможность установки светофильтров, которые делают любые астрономические наблюдения более результативными и интересными. Также отметим наличие складывающегося наглазника из резины – он весьма комфортен в использовании. Корпус окуляра алюминиевый. Основные особенности: Универсальный окуляр для телескопов с фокусером 1,25 дюйма, Многоэлементная оптическая схема, линзы из просветленного стекла, Поле зрения в 50° – удобно для поиска астрономических объектов, Корпус из прочного алюминия, складывающийся наглазник из резины, Есть резьба для установки светофильтра.
универсальный окуляр для телескопов с фокусером 1,25 дюйма, многоэлементная оптическая схема, линзы из просветленного стекла, поле зрения в 50° – удобно для поиска астрономических объектов, корпус из прочного алюминия, складывающийся наглазник из резины, есть резьба для установки светофильтра
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Levenhuk Pl?ssl 15 мм подходит к любым телескопам с фокусером 1,25 дюйма. Благодаря многоэлементной оптике с просветлением и комфортному полю зрения в 50° он станет хорошим выбором для наблюдения Луны, планет Солнечной системы и далеких звезд. Окуляр хорошо подходит и для поиска астрономических объектов, и для их подробного изучения. Одна из особенностей окуляра – возможность установки светофильтров, которые делают любые астрономические наблюдения более результативными и интересными. Также отметим наличие складывающегося наглазника из резины – он весьма комфортен в использовании. Корпус окуляра алюминиевый. Основные особенности: Универсальный окуляр для телескопов с фокусером 1,25 дюйма, Многоэлементная оптическая схема, линзы из просветленного стекла, Поле зрения в 50° – удобно для поиска астрономических объектов, Корпус из прочного алюминия, складывающийся наглазник из резины, Есть резьба для установки светофильтра.
Окуляр Levenhuk Pl?ssl 15 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk Pl?ssl 15 мм, 1,25"