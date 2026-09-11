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Набор Пекарь 22036 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Пекарь 22036

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Набор Пекарь 22036 - фото 1
Набор Пекарь 22036 - фото 2
Набор Пекарь 22036 - фото 3
Набор Пекарь 22036 - фото 4
Набор Пекарь 22036 - фото 5
Набор Пекарь 22036 - фото 6
Набор Пекарь 22036 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Пекарь 22036 - фото 1
  • Набор Пекарь 22036 - фото 2
  • Набор Пекарь 22036 - фото 3
  • Набор Пекарь 22036 - фото 4
  • Набор Пекарь 22036 - фото 5
  • Набор Пекарь 22036 - фото 6
  • Набор Пекарь 22036 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487387
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Характеристики

Бренд
Плейдорадо
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Набор Пекарь 22036

Набор «Пекарь» — это настоящий рай для любой девочки. В него входит огромное количество разнообразных деталей. В нём можно найти и формочки для печенья, и фартук, и скалку, и различные приборы, и даже сладости. Если малышка будет готовить выпечку с помощью этого набора, она обязательно вырастет прекрасной хозяюшкой.

Отзывы о товаре Набор Пекарь 22036




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Плейдорадо
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Набор «Пекарь» — это настоящий рай для любой девочки. В него входит огромное количество разнообразных деталей. В нём можно найти и формочки для печенья, и фартук, и скалку, и различные приборы, и даже сладости. Если малышка будет готовить выпечку с помощью этого набора, она обязательно вырастет прекрасной хозяюшкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Пекарь 22036 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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