Игрушка-неваляшка 22 см в художественной упаковке 6С-026
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, г.
270
Описание товара Игрушка-неваляшка 22 см в художественной упаковке 6С-026
Игрушка выполнена из качественных, безопасных для жизни и здоровья ребенка материалов. Способствует развитию творческого мышления, фантазии и тренирует мелкую моторику.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Рекомендуемый возраст
от 12 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Игрушка выполнена из качественных, безопасных для жизни и здоровья ребенка материалов. Способствует развитию творческого мышления, фантазии и тренирует мелкую моторику.
Игрушка-неваляшка 22 см в художественной упаковке 6С-026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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