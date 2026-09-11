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Развивающие игры в дорогу.Балерины"Рисуем в дороге" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Развивающие игры в дорогу.Балерины"Рисуем в дороге"

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Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 1
Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 2
Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 1
  • Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 2
  • Развивающие игры в дорогу.Балерины&quot;Рисуем в дороге&quot; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
490 руб.  1 054 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487334
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Материал
бумага
Комплектация
18 страниц раскраски 1 трафарет 1 лист с наклейками набор цветных карандашей
Дополнительно
от 5 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х35х4
Вес, г.
217

Описание товара Развивающие игры в дорогу.Балерины"Рисуем в дороге"

Забудьте о скучных путешествиях вместе с замечательными мини-играми в дорогу от BONDIBON! Красочные и компактные, они будет идеальными спутниками для маленького непоседы. Очаровательные балерины, удивительный мир танца, изящные па, чудесные наряды все это ждет юных художниц на страницах набора рисуем В дороге!

Отзывы о товаре Развивающие игры в дорогу.Балерины"Рисуем в дороге"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Материал
бумага
Комплектация
18 страниц раскраски 1 трафарет 1 лист с наклейками набор цветных карандашей
Дополнительно
от 5 лет
Страна производитель
Россия
Описание
Забудьте о скучных путешествиях вместе с замечательными мини-играми в дорогу от BONDIBON! Красочные и компактные, они будет идеальными спутниками для маленького непоседы. Очаровательные балерины, удивительный мир танца, изящные па, чудесные наряды все это ждет юных художниц на страницах набора рисуем В дороге!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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